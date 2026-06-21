En San Juan Murmurante autora de libros para niños

La escritora Lucía Cristina Pérez Hernández fue la invitada al espacio de promoción literaria y artística «San Juan Murmurante», para responder a las interrogantes de la por esta vez anfitriona, Cari Padilla, destacada especialista de ARTEX.

En este junio yumurino, con escenario en el patio de la sala de conciertos José White, supimos que Lucy estudió en la escuela primaria Rogelio López Centellas, antigua Anexa, centro que considera esencial en su formación.

Con el tiempo ingresó en el Instituto Pedagógico Juan Marinello, laboró en diversas instituciones y, cuando comenzó a trabajar en el Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés, fue que descubrió su inspiración poética y también sus dotes como narradora.

El decimista Ángel Rodríguez consideró importante la atención que ofreció Lucy a los escritores de la ciudad en el Centro Milanés y entre ambos recordaron el espacio «Tarde de la poesía», el concurso debate dedicado al bardo enamorado y con mucha nostalgia rememoró aquellos años en que celebraron los «Juegos Florales» y cómo surgió la idea del Festival «Entre versos y carbones» en la Ciénaga de Zapata.

Cari destacó sus publicaciones infantiles en las editoriales Vigía y Matanzas más la titulada «Clarita y el tiempo» editada asimismo, en una panameña.

En cuanto a su literatura para adultos, vale saber que sobresale su poemario escrito en estilo haiku, con fotos del artista Jesús Chuchi Martínez, a la luz también por la editorial de Panamá, el cual lo ha vinculado a exposiciones sobre la naturaleza.

Lucy leyó poemas inéditos inspirados en la ciudad de ríos y puentes y en el barrio de Pueblo Nuevo, su comunidad natal.

Como obsequio se escuchó una décima de Orismay Hernandez, que fue contestada por el escritor José Manuel Espino Ortega, presidente del Comité provincial de la UNEAC, en honor a la homenajeada.

Por su parte, Efrahim Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura, le entregó un texto de Gabriela Mistral e informó que su recién libro «Amanecer un suspiro«, de hermosas nanas dedicadas a los pequeñines y publicado por ediciones Matanzas, estará presente en la próxima Feria de Libro en Matanzas y enviada a los territorios, hecho previsto para agosto venidero.

Para deleite del auditorio actuaron el Trío Bonanza y la compañía Donaire, con antológicas melodías cubanas y españolas.

Una cálida mañana entre versos, estampas, música y baile en el acogedor entorno de la sala de conciertos José White.