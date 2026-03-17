Festitaller Internacional de Títeres: un encuentro de culturas en Matanzas

El teatro de títeres colmará las calles y salas de teatro matanceras desde hoy hasta el 22 de marzo con la celebración del Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas.

Evento teórico, talleres para profesionales y aficionados, reconocimientos, conciertos, presentaciones de libros y audiovisuales, paneles, más de 30 representaciones, entre ellas varios estrenos, sucederán durante 5 días en la urbe de ríos y puentes, informó Rubén Darío Salazar, director artístico del evento.

“Vamos a tener un XVI Taller Internacional de Títeres de Matanzas intenso por lo agrupado que está todo. Hemos hecho un cambio de un evento gigante a uno más pequeño, que es lo posible con las circunstancias reales que estamos viviendo, pero que no dejará de tener todo lo que siempre tiene un taller.

“Habrá talleres formativos pedagógicos para aficionados y profesionales, espectáculos internacionales y nacionales, exposiciones, eventos teóricos, conciertos, libros que se presentan especialmente para el evento”.

Las muestras Una Isla llamada Armando, Yo soy Pelusín del Monte y Visiones en el Retablo, además de una exposición fotográfica a cargo de Adversy Alonso, figurarán entre las propuestas que el público de Matanzas disfrutará.

Al FESTITIM asisten compañías procedentes de México y España y algunas nacionales. Asimismo se suman todas las agrupaciones del catálogo de las artes escénicas en Matanzas.

Las principales motivaciones de celebración en esta XVI edición son los 35 años de Teatro Andante, de Granma, y los 70 de Pelusín del Monte, explica Sorangel Fuentes, del comité organizador.

“Pelusín del Monte, creación de Dora Alonso, por tanto matancero, títere nacional de Cuba sobre todo por la constancia, por la manera en que ha aparecido, desde los hermanos Camejo en el Guiñol Nacional, constantemente en la televisión cubana y en todas las creaciones artísticas de los diferentes grupos titiriteros de Cuba, desde que nació hasta el día de hoy.

“Teatro Andante, agrupación de la zona oriental del país, quizás de las más importantes y de las más constantes y sistemáticas también y que tiene un amplio trabajo que no solo va hacia el teatro de objetos sino que también trabaja la calle, la escena, es decir un grupo completo, con una experiencia que además transmitirá de manera muy directa en talleres y conferencias en Matanzas”.

Entre las sedes que acogerán las propuestas se encuentran las salas teatrales de la ciudad: Papalote, El Mirón Cubano y la Pepe Camejo, el Museo Farmacéutico, el Parque de la Libertad y la Casa de la Memoria Escénica.

Tres talleres, dos para profesionales y uno para aficionados, se impartirán durante los días del Festival, agregó.

“Los talleres para profesionales ocurrirán 18, 19 y 20, de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ainé Martelli, mexicana que siempre viene a Cuba, ofrecerá sus talleres de Pop Art avanzado en Vigía.

“El otro taller para profesionales será en el Salón de los Espejos de Teatro Sauto, a cargo entonces de Juan Gonzalez Fife, director de Teatro Andante. Se llama la Escenofiesta de los títeres, un ejercicio de dirección.

“El taller de Federico, para aficionados estará en manos de Federico Cauich, de México, un amigo de Matanzas que todos los años viene con sus materiales para enseñar a los niños. Se realizará en el centro cultural Abraham Lincoln, la sede del proyecto Reparadores de Sueños, del Maestro René Quiros. Ahí estarán trabajando de 2 a 4 de la tarde, en las mismas fechas”.

Darío Salazar se refirió a los principales momentos de la programación del FESTITIM este 2026. “Yo creo que va a ser bonito abrirlo con los 70 años de Pelusín del Monte, con El guateque de Pelusín, en la Sala White; celebrar, el 20 de marzo, el Día del Teatro Para Niños y Jóvenes en el mundo, con un panel dedicado a la dramaturgia cubana, con exponentes de los mejores del país; y el 21, el Día Mundial de la Marioneta, con la entrega del premio UNIMA, de la Distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril a cuatro grandes como son Julio Cordero, director teatral y de televisión, Juan González Fife y dos consagradas y enteras titiriteras matanceras: Fara Madrigal y Migdalia Seguí.

«Será una clausura muy especial cerrar con Lidis Lamorú y tener más de seis proyectos comunitarios infantiles bailando, cantando con ella y con toda Matanzas”.

Pese a que será esta una edición diferente, más modesta en cuanto a cantidad de invitados, espectáculos y estrenos, la calidad de las propuestas seguirá rigiendo en cada uno de los espacios de presentación.

“Ha sido duro, complicado, por lo que estamos pasando, pero no imposible y eso con la ayuda de muchas instituciones que nos han colaborado, ayudado, entre ellas el Ministerio de Cultura, Gobierno Matanzas, Cultura provincial, UNEAC, la AHS, todos aportando su granito de arena para que el evento no deje de tener su encanto, su vocación de fiesta, la ilusión que representa para las infancias y para los adultos.

“Serán seis días muy intensos. No es todo lo que quisiéramos, lo que soñamos, pero es lo que podemos y queremos hacer para no dejar de hacerlo”.

Entre los propósitos que mantiene el FESTITIM desde su creación, en 1994, hasta la actualidad destacan enseñarles a las infancias la identidad hermosa que tenemos e incentivar a su cuidado y crecimiento, al tiempo que abre las puertas de Matanzas al mundo mientras sitúa a la urbe de los ríos y puentes, con sus títeres y hacedores en un lugar especial en los retablos internacionales.