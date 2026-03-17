Fortalecen paneles solares autonomía energética en Matanzas

En Matanzas, 618 profesionales destacados de los sectores de Salud, Educación, Educación Superior y Héroes del Trabajo cuentan ya con paneles solares e inversores como parte de la estrategia provincial para avanzar en el cambio de matriz energética.

Anisley Fuentes, coordinadora de programas del Gobierno provincial, confirmó que no más de 60 unidades de sectores vitales de Matanzas se han beneficiado ya con estas soluciones, que no solo fortalecen la seguridad energética, sino que promueven el uso racional y limpio de la energía solar en comunidades profesionales.

De igual modo, se ha completado la instalación de 326 kits solares de dos kilowatts en viviendas y entidades de seis municipios, con el propósito de garantizar servicios esenciales ante cualquier contingencia energética. Estos beneficiarios se suman a 159 viviendas aisladas que también reciben de manera progresiva sistemas fotovoltaicos de igual capacidad.

En conjunto, las acciones superan el medio megawatt de potencia instalada en techos matanceros, un aporte significativo al programa nacional para diversificar las fuentes de generación eléctrica y reducir la dependencia del sistema interconectado.