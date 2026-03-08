<Con la Mano Equivocada está lleno de vivencias personales, de las cosas que le pasan a uno como ser humano: discusiones, momentos agradables, las añoranzas de la niñez y lo que somos hoy, que suelen ser también los temas recurrentes del resto, ya que la historia de un hombre es la historia de todos los hombres>, comentó el escritor originario de Sancti Spíritus, Daniel Cruz Bermúdez, acerca de su más reciente decimario.

El libro ofrece una poesía al estilo barroco que al combinar de esa manera el ritmo y la lírica resulta un interesante trabajo de décimas octosílabas e invariables que portan la identidad de un joven de campo desde el andar hasta el verso.

Percusión Menor y Platón del Banquete, de los autores holguineros José Luis Serrano y Ronel González, respectivamente, conformaron junto al libro Con la Mano Equivocada la colección Caja Negra, presentados este jueves en Ediciones Matanzas.

En compañía de intelectuales y artistas yumurinos, el espacio literario Con tus ojos míos acogió la exhibición de los volúmenes compuestos en su totalidad por décimas, que aunque abordan temáticas distintas representan por igual la pasión de los creadores por el género y el interés de los representantes de la cultura en el territorio por ahondar en las décimas escritas.

Las décimas humorísticas de Platón del Banquete y la antología que nos regala Percusión Menor, complementan la jornada con trabajos remarcables de dos de los más sólidos decimistas y rimadores a nivel nacional.

Para Daniel Cruz Bermúdez, coordinador de Ediciones Aldabón y Premio Edición 2024, novedades como talleres y conferencias refuerzan el objetivo que tiene la provincia de continuar con el legado de constituir el primer lugar del país donde se confeccionó un libro de décimas escritas.

<Lo fundamental es tener siempre al menos un sitio para la décima, ya sea repentista o escrita, que sigue siendo la misma, sólo cambia el modo de mostrarla al mundo>.