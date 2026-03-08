Madrid salva los muebles sobre la bocina y Barcelona se reafirma en el liderato 

El Real Madrid Club de Fútbol del técnico Álvaro Arbeloa se impuso dos goles por uno al Celta de Vigo por la fecha número 27 de la primera división española de este deporte.

El mediocampista Aurélien Tchouaméni adelantó a los blancos a los once minutos de la primera mitad cuando aprovechó un rebote que se quedó en la frontal del área para enviar el balón al fondo de las redes.

Los celestes aprovechando el factor localía en el estadio Abanca Balaídos para generar el tanto de la igualdad a los 25 minutos de la primera parte por intermedio del ariete Borja Iglesias.

Con el partido igualado, ambos equipos se mostraron tímidos en búsqueda de una ocasión que finiquitara el compromiso para alguno de los dos bandos.

En el tiempo complementario, los guardametas Thibaut Courtois e Ionut Radu se agigantaron para mantener la paridad en el marcador.

Cuando el encuentro agonizaba, el lateral uruguayo Federico Valverde encontró un balón a media distancia que disparó y, por fortuna, impactó en un contrario, cambiando su trayectoria e incrustándose en la portería del Celta.

Por su parte, el líder de la competición, FC Barcelona, derrotó de visita en el estadio San Mamés al Athletic Club de Bilbao con gol solitario de Lamine Yamal.

La perla culé tomó un pase de su compañero Pedri González para rematar cruzando y hacer inútil la estirada del cancerbero Unai Simón.

En otros encuentros de la jornada, el Atlético de Madrid superó 3 a 2 a la Real Sociedad, Osasuna y Mallorca igualaron a dos, y Levante y Girona pactaron tablas a una anotación.

Cuando se han jugado 27 fechas de La Liga, el FC Barcelona marcha en la cabeza del campeonato con 67 unidades, seguido por el Real Madrid con 63 y el Atlético con 54 puntos.