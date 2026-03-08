Impulsan exportación de aceite de melaleuca en Matanzas

CIENAGA DE ZAPATA.- La producción de aceite de melaleuca en este territorio prevé incrementarse en 2026 con destino fundamental a la exportación, con el propósito de superar los cien mil dólares en ingresos, según datos de la Delegación provincial de la Agricultura en Matanzas.

En el mayor humedal de Cuba existen más de seis mil hectáreas cubiertas por melaleuca quinquenervia, conocida comúnmente como cayeput, y considerada una planta exótica invasora.

No obstante, sus propiedades medicinales, cosméticas, acaricidas e insecticidas, así como su capacidad para reforzar el sistema inmunitario, han favorecido que en las últimas cuatro décadas su utilización en Occidente crezca de manera sostenida.

El principal derivado de esta especie es el aceite esencial de melaleuca (AEM), cuya obtención exige elevados estándares de calidad y pureza. Para extraerlo, hojas y ramas se someten a un proceso de destilación por arrastre de vapor durante aproximadamente tres horas, técnica que permite concentrar los compuestos activos.

La planta piloto de aceites esenciales, ubicada en Jagüey Grande, cuenta con tres destiladores capaces de procesar hasta 155 kilogramos de hojas por ciclo, de los cuales se obtienen alrededor de 1,55 litros de AEM, lo que evidencia la necesidad de grandes volúmenes de materia prima para alcanzar niveles productivos competitivos.

Derivados como el champú repelente Melamax, la loción capilar Melaplus, el talco desodorante para pies Talcomel, así como insecticidas y garrapaticidas son formulados a partir de este aceite.