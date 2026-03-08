8 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Resaltan trabajadores de Comercio y la Gastronomía el buen servicio

8 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-Los trabajadores de Comercio y la Gastronomía en este municipio  continúan brindando un servicio de calidad a la población, con la preparación de platos tradicionales que aprovechan los cultivos endógenos del territorio.

Entre las entidades que más se destacan en este esfuerzo figura la Panadería Vicente Santana, que ofrece diversas opciones a la comunidad y fortalece la atención alimentaria en la localidad.

En estas acciones sobresale la figura de la mujer cubana, reconocida como abanderada del esfuerzo y la dedicación, símbolo del compromiso colectivo por mantener la vitalidad de los servicios.

Con disciplina organizativa y entrega constante, Jovellanos reafirma la confianza de la población en sus estructuras de comercio y gastronomía, consolidando la unidad y la calidad de la atención al público.

