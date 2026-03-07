Inician complejo proceso de arranque en la CTE Guiteras

Tras más de 72 horas de trabajo ininterrumpido, los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, iniciaron el complejo proceso de arranque, con la finalidad de sincronizar al sistema electro energético nacional antes de finalizar esta jornada.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la industria comentó que se ha laborado con mucha exigencia y precisión y agregó que no esperan contratiempos como para que en el peor de los casos, les tome más allá de la próxima madrugada.

Resumió Pérez Castañeda que la avería permitió ejecutar un impotente número de tareas por oportunidad que ofrecen mayor confiabilidad al bloque y adelantó que se avecinan horas de alta adrenalina para alcanzar vapor de trabajo y poner en rotación la turbina en tres mil 600 revoluciones por minuto, el momento óptimo para el sincronismo.

En coincidencia, la Unión Eléctrica inició este sábado el calentamiento con carga del sistema de acumulación de energía de la subestación habanera del cotorro, de un total de cuatro que con capacidad para 200 megavatios total, se ejecutan en la Isla con la intención de reducir los disparos automáticos de frecuencia.