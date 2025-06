María Laura, la artista (+audio y fotos)

La variedad de personajes que asume en ambos colectivos demuestran sus habilidades de interpretación sobre las tablas. La joven se dedica en cuerpo y alma al teatro, lo que le ha merecido premios como el Caricato, el Adolfo Llauradó, el Joven Creador convocado por la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas y La Edad de Oro, en 2010, con el libro Adónde van los ríos. Resalta también su mención en el Premio Calendario 2021, entre otros reconocimientos como la Distinción Conde Alarcos que otorga la sede matancera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Tiene publicaciones en las revistas Matanzas, El Cuervo y Tablas, así como en los sitios digitales Atenas, Portal de la Cultura Matancera, La Jiribilla y Pelusín el Mensajero, Boletín de la UNIMA en Cuba. Ha incursionado en la radio y la televisión.

Soñó dedicarse al teatro. Como tantos niños, representó obras en escenarios improvisados, pero a diferencia de muchos de ellos, llevó siempre adelante su vocación. La convirtió en una pasión y hoy no se imagina fuera del retablo.

Yo creo que siempre están juntas. La actriz que hay en María Laura influye mucho en la dramaturgia de María Laura y eso es algo que yo no pude experimentar hasta que me licencié de Dramaturgia en el ISA, que fue cuando pude empezar a ver, a percibir cómo funcionaba mi obra en escena.

Ya había empezado desde antes a trabajar con Estaciones, pero fue cuando más experiencias teatrales empecé a tener y además me vinculé al Portazo. Una vez que estuve en las tablas, entonces mi dramaturgia comenzó a cambiar. No es que haya cambiado de manera radical, pero uno empieza a verla de otra manera porque comienzas a escuchar el teatro, no solo a leerlo.

Ya tus personajes tienen voz, una voz más real. Tú piensas esto se podría decir, cómo se dice esto y tus textos, incluso el tempo de la obra, van cambiando a partir de esa percepción que ya tienes como actriz.

A la inversa también sucede. Los estudios de dramaturgia siempre tocan un poco más el fondo en la intelectualidad. Para mí como actriz han sido sumamente importantes porque yo creo en el actor como un ser intelectual, como un ser pensante que tiene que ser inteligente.

Yo no veo al actor como una herramienta del director y estudiar cinco años de dramaturgia me aportó muchísimas de esas herramientas que uno necesita.

-¿Cuáles consideras son hoy los retos que se le plantean a la dramaturgia y el teatro para jóvenes en Cuba?

Yo creo que tenemos camino por recorrer cuando veo a la vez que tenemos un teatro para niños y jóvenes privilegiado en la isla. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en República Dominicana y en Venezuela; he visitado México. Estos viajes de trabajo han sido con Teatro de las Estaciones, casi siempre a festivales de teatro para niños y jóvenes. Y uno va mirando cómo se mueve el teatro, cómo se mueve el género fuera de tu país, fuera de tu provincia y yo creo que Cuba tiene creadores muy avanzados en el tema.

No solo dramaturgos, no solo directores sino también actores, atrecistas, diseñadores, carpinteros, músicos, una serie de artistas que trabajan para los niños y jóvenes y están muy adelantados.

Yo no sabría decirte de verdad cuál es el problema puntual, no sé si es que tenemos miedo, no sé si es que de pronto nos acomodamos porque hace uno o dos años el teatro para niños y jóvenes en Cuba estaba mucho más activo que ahora mismo.

También la pandemia, bueno entendemos todas esas razones, sin embargo hay grupos que nos han detenido.

Pero sí, yo creo que estamos, que hay fuerza, que hay talento y hay material. Lo que no podemos es mermar, no podemos parar. Creo que siempre hay que buscar ese lugar por dónde colarnos y seguir dándole luz a los niños y jóvenes que, además, creo que el público que más necesita ver teatro.

-¿Qué podrías agregar sobre Matanzas desde una mirada crítica como espectadora y como integrante de El Portazo?

Yo creo que Matanzas es una de las ciudades más activas teatralmente en el país. En teatro para niños está totalmente demostrado con agrupaciones como Teatro de las Estaciones y Papalote que han sido punteras en la historia del teatro de títeres, sobre todo contemporáneo.

Sí debemos trabajar más en el teatro dramático. Creo que estamos cansados, que se nos están agotando las fuerzas. Sin embargo, veo mucha gente joven con ganas de trabajar y a cada rato siento que la gente está haciendo cosas nuevas.

Pero tenemos que aprender a diferenciar entre la cantidad y la calidad. Prefiero que haya dos estrenos en la provincia y que sean dos estrenos de calidad y no que haya 17 y tengamos un solo estreno que sirva. Yo creo que eso no se puede perder de vista más allá de los recursos que se tengan o no para trabajar.

Yo creo que la fuerza del artista está sobre todo en no dejarse caer. No rendirse, no repetir recursos ni temas para que el público no se nos mueva a otras ciudades. No solo los artistas se están moviendo sino también el público.

Teniendo todas las condiciones, teniendo sedes de teatro, teniendo grupos, estamos descuidando a ese público que antes era nuestro y muy defensor de nuestro teatro.

-María Laura, ¿qué horizontes le falta por conquistar al teatro infantil en un territorio que es privilegiado en este sentido?

Tal vez arriesgarnos un poco más y hablo en sentido general. No estoy hablando solamente de Teatro de las Estaciones que es del grupo del que más podría hablar.

Teatro de las Estaciones, y lo digo con mucha convicción, con fe, con admiración y con un orgullo inmenso, es precisamente uno de los grupos puntera de nuestro país y de Latinoamérica, porque no le tiene miedo al riesgo, porque se sincera completamente con el niño y uno de los horizontes más importantes que tenemos que conquistar es la sinceridad con el público al que le estamos hablando.

Con los niños esto puede parecer más complejo porque se aburren más fácilmente y no puedes confiar en la paciencia del espectador. Tienes que trabajar de verdad porque si no el niño si se aburre, grita, se levanta y se va. Entonces tenemos que dialogar mirándole a los ojos.

Eso al final es lo que hace que el público confíe y crea en ti.

-¿Qué crees no debería faltarle nunca a una obra hecha para niños? ¿Qué defiendes por encima de cualquier cosa en la que actúas o en las que llevan tu firma?

La sinceridad y por supuesto la sensibilidad. Yo defiendo siempre la verdad. No solo la verdad del autor porque muchas veces uno está tocando quizás un tema con el que o no está de acuerdo o un tema fantástico. Hablo de la verdad como ese núcleo desde el que sale la creación misma en cualquier género. Ese núcleo es intocable y tiene que ser indestructible para un creador.

Creo que es lo que eso te define, lo que empezaría a llamarse luego un sello, una poética o una estética. Defender mi verdad como creadora es fundamental en mis creaciones lo mismo en personajes pequeños, en personajes protagónicos, en literatura, en lo que sea que yo haga.

-María Laura, te hemos visto representar y escribir sobre disímiles personajes para el público infantil. ¿Qué exigencias se le plantean a un actor y\o dramaturgo que dedica su obra a los niños? ¿Cómo logras que un público tan exigente te abra las puertas?

Cuando actúo para los niños es raro porque me siento como una niña más en tanto el disfrute y eso es lo que hace que los niños conecten conmigo tan rápido. A la vez tengo como el cerebro dividido a la mitad.

Una es la niña que disfruta todo el tiempo y que comunica con los niños y la otra es la profesional que está atenta a todo lo que está sucediendo y a no perder de vista precisamente el ritmo de la obra, la sensibilidad.

Estas cosas de las que te hablaba anteriormente que es lo que hace que el público infantil y juvenil se conecte con el artista. Los niños no le tienen miedo a los temas tabú, por ejemplo. Lo que importa es la manera en que uno se la cuenta.

-¿Cómo reacciona María Laura Germán cuando los niños la reconocen a través de sus personajes?

Es una de las sensaciones más lindas que he sentido en mi vida. Hay niños que me dicen Alicia donde quiera que me ven. Creo que fue un personaje que a los niños se les quedó bastante en la memoria y me parece tan bonito que tener de pronto en la calle como el nombre de esos personajes. O, mira mamá, ahí va la mamá de Pablito.

Supongo que me sonrojo cuando me sucede porque creo que es una medalla. Es como un premio, uno de los premios que uno más disfruta cuando se para encima de un escenario. Hay placer detrás de todo eso, el actor funciona un poco por ego.

-Llegaste un día a Estaciones y has confesado que nunca piensas marcharte de ahí. ¿Qué encontraste en esta agrupación que te conquistó?

Una familia. Una familia de verdad con sus pros, con sus contras, nos molestamos, nos decimos las cosas en la cara y seguimos trabajando. Creo que lo que hace que esta familia sea invencible es que es de carne y hueso.

Somos creadores con miles de problemas, uno viene de la calle con un montón de cosas en la cabeza, con conflictos y siempre sabemos estar ahí el uno para el otro, no solo en la vida, sino en las tablas, apoyarnos y pasarle por encima a toda esa nebulosa que puede tener uno en la cabeza y simplemente dejarnos llevar en escena, abrazarnos, disfrutar el éxito del otro, que es tan importante dentro de una compañía de teatro.

Yo creo que Teatro de las Estaciones es eso, una familia para la formación de jóvenes actores y para la permanencia de actores ya con más experiencia.

-María Laura, llegamos a Pelusín del Monte. ¿Qué representa para aquella niña que un día se enamoró del títere nacional mantenerse hoy tan cerca de él y darle vida?

¡Ay, Pelusín! Es de las experiencias profesionales más importantes que he vivido. Para mí, llevar a Pelusín del Monte en la mano derecha desde el 2019 ha sido un premio que creo que me gané con trabajo, con profesionalidad, con constancia, con paciencia, porque sé, además, el reto que implica.

Pelusín del Monte no es solo el títere del que yo me enamoré, el títere al que le escribí cartas desde niña. Pelusín del Monte es el títere con el que yo vi trabajar a Fara Madrigal, que es mi maestra; es el títere nacional de Cuba, es el guajirito que escribió, que creó Dora Alonso, que es, además, una escritora que admiro muchísimo.

Además, trabajar al lado de Rubén, que confiara en mí y de pronto que eso se convirtiera en Un minuto de Pelusín, en Corazón Feliz, en las peñas y ver allí cuando terminamos y voy a saludar con el títere en la mano que los niños hablan con Pelusín como si yo no existiera, eso para mí significa lo que hemos logrado: volvernos una sola cosa cuando estamos juntos. Creo que eso es un sueño hecho realidad para cualquier titiritero.

-¿Cuán importante es desde tu experiencia programas como Corazón Feliz y Adivina Adivinador?

Sumamente importante porque es llevar el teatro a la televisión. A ver, vamos a tener una cosa clara. A los actores, cuando nos ven por la calle nos preguntan cuándo haremos una novela, cuándo saldremos en la televisión. O sea, si no has trabajado o no trabajas en la televisión, no eres actor. No te conocen.

Porque el teatro tiene su público, pero no es de los géneros más vistos. Entonces, poder llevar el teatro de títeres a la televisión nacional para mí es un logro de un alcance mayor. No hay premio mayor que poder traspasar los medios.

-María Laura, dentro del medio radial también hallaste caminos para impulsar tus talentos, ya sea en el Grupo Dramático de esta emisora o en el proyecto Podcast. ¿Qué te apasiona de la radio?

Todo, todo me apasiona de la radio. A mí la radio me gusta todo, desde estar aquí en una cabina, hasta escribir, actuar en el dramático, escuchar a los locutores. El tema de la locución me fascina, creo que es algo que no me atrevería a hacer nunca. Es transmitir todo a partir de la voz. Dime si hay algo más mágico que eso.

-¿Cuán significativos son los reconocimientos como reafirmación de lo que elegiste ser, de lo que eres, desde la autenticidad, el ingenio y la dedicación que te definen?

Yo te comentaba ahorita que el actor funciona un poco por ego. Yo creo que el artista también tiene, en general, un componente de ego que es lo que te hace querer mostrar tu obra. Los artistas tenemos la posibilidad de que la gente nos conozca por lo que somos y nos aplauda.

Ese, definitivamente, es el premio mayor.

Sin embargo, siempre es importante recibir reconocimientos y premios de instituciones porque implican que te han visto, que te han atendido, que te han hecho caso de alguna manera.

Como validación del arte que uno se propone entregar siempre se agradece, para no sentir que uno va pasando por la vida sin saber qué pasó. Cada uno de estos reconocimientos significa además un compromiso.

-Fuera de los escenarios y de tu labor como escritora, ¿cuáles son las aficiones que te mueven? ¿Quién es María Laura Germán?

María Laura Germán es una mujer a la que le encanta bailar; tengo bastante asociada la lectura a la creación y al trabajo. No quiere decir que no la disfrute, yo adoro leer bajo cualquier circunstancia. Me gusta muchísimo salir a bailar, a cantar, sentarme en el muro y hablar temas que aparentemente no son relevantes, dejar a un lado un poco a veces el trabajo, que en ocasiones uno está muy cargado todo el tiempo y no se da cuenta y sales a comer y estás hablando de trabajo, sales a tomar y estás hablando de trabajo.

Intento buscar siempre un momento con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, donde volver a ser la María Laura que no tenía tanto compromiso con la sociedad. A María Laura le gusta desconectar de vez en cuando.

-¿Cómo te definirías María Laura?

No me han hecho muchas veces esa pregunta, pero siempre me deja pensando porque me definiría como artista. Yo creo que cada una de las especializaciones que uno asume o de las especificidades que decide ir buscando, ir acumulando para la carrera, simplemente lo que hacen es ir conformando ese ser artístico al que uno quiere llegar. Yo creo que yo sería algo así como María Laura Germán, la artista.