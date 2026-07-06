Recuerdan en Matanzas a Carilda

El Centro provincial del Libro y la Literatura y la emblemática editorial Vigía recordaron este 6 de julio a Carilda Oliver Labra, en el aniversario 104 de su natalicio.

Una exposición de ejemplares de Ediciones Vigía con textos de la poetisa matancera abrió el homenaje con la presencia de trabajadores de la editorial y algunos poetas.

La muestra incluyó títulos como Canto a Fidel, Temblor bajo la piedra, La casa 81 y el Canto a Matanzas, los cuales cuentan con diseños de Rolando Estévez y Marialva Ríos.

«En saludo al natalicio de nuestra poetisa Carilda a Oliver Labra se montó esta exposición con los ejemplares de ella. Tenemos libros bastante antiguos que son patrimonio y algunos más cercanos a esta época», explicó Miladys Pérez Labrada, especialista del archivo de Vigía que ha incursionado en el diseño de libros.

El escritor, editor y periodista Pablo G. Lleonart y Agustina Ponce Valdés, directora de Vigía, compartieron con los presentes algunos poemas de Carilda.

Durante la jornada de este lunes se rindió homenaje también a Carilda en los municipios Jagüey Grande, Colón y Calimete. Además, el domingo el pianista Franco Rivero ofreció un concierto en el teatro Sauto en recordación a Carilda Oliver Labra.