Relevante la Literatura en la 50 Semana de la Cultura en Matanzas

La Literatura asume de nuevo protagonismo en este octubre matancero, enmarcada en la 50 Semana de la Cultura y el Día de la Cultura Nacional, con la realización del 10 al 20 de importantes actividades.

El primero fue la jornada del Premio Aldabón, dedicado a la poetisa Maylan Alvarez, que le cede el paso a su estirpe mayor, el Premio Fundación de la Ciudad, el próximo jueves 9, con un atractivo programa, unido a otros importantes acontecimientos a efectuarse en días venideros.

Para conocer detalles de estas acciones, en la fecha fundacional de la ciudad, entrevistamos a Efrahim Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura.

«EL día 9 se desarrollará la entrega del Premio Fundación de Fundación de la Ciudad de Matanzas, que este año convocó los géneros de poesía, novela y ensayo y participarán invitados de varias provincias unidos a los locales.

«El 11 se presentará el espectáculo Concilio de las Aguas en el Hogar de Niños Sin Amparo Filial y el 13 visitaremos la Casa de Carilda, en Tirry 81, porque el Frente de Afirmación Hispánica, que dirige Fredo Arias de la Canal, viene con los doce premios José Vasconcelos que se han otorgado, interesados en conocer la morada donde habitó nuestra Premio Nacional de Literatura».

El Vasconcelos es uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro de la comunidad hispanista internacional. Fue nombrado así en honor al ilustre intelectual mexicano José Vasconcelos, filósofo, pedagogo y político destacado.

Pérez Izquierdo apuntó además que en este mes de octubre se procederá, los días 15 y 16 al otorgamiento del Premio de Poesía América Bobia, en cuyo acto final se presenta la plaquet del galardonado en el 2024 y se confiere el Premio de este año.

Asimismo, recalcó la relevancia de la donación de dos mil ejemplares de poesía cubana de Virgilio López Lemus a la biblioteca Gener y Del Monte.

Efrahim Pérez Izquierdo anunció que en noviembre venidero se realizará el Primer Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos, dedicado al Premio Nacional de Literatura, Miguel Barnet y con la presencia de más de diez escritores extranjeros, que compartirán sus obras con nuestros creadores.