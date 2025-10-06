Los trabajadores de Guiteras luchan por la estabilidad de la central (audio)

A pesar del desafío técnico que significa mantener la generación sobre los 220 megavatios con un consumo de agua que escala hasta los 43 metros cúbicos por hora, los trabajadores de la Central Térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, insisten en mantener estable la unidad.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, su director técnico, así lo confirma y comenta que han podido vencer algunos inconvenientes y que esperan generar durante este mes y el siguiente, para luego de una breve parada de 72 horas, continuar hasta diciembre fecha del inicio del mantenimiento general.

En honor a la verdad, durante la última salida repentina de más de 200 magavatios del sistema electroenergético nacional, mucho representó la estabilidad de la Guiteras para evitar la caída del sistema, explicó el especialista, y agregó que se trata de una demostración que prueba la experticia de los trabajadores.

En resunidas cuentas el mayor bloque unitario de la Isla deberá mantenerse en generación hasta el mes de noviembre venidero y luego acometer el ansiado mantenimiento capital que se extenderá por 180 días, tema para un próximo despacho.