Talleres de realización adolescente en Matanzas

Espacios de realización propiciaron los talleres de verano para adolescentes que sesionaron en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM) desde el lunes último hasta este viernes, vinculados con manualidades, creación audiovisual, medioambiente, periodismo, literatura y fotografía.

Abanicos confeccionados con materiales reciclados, un corto audiovisual, un libro manufacturado, sonajeros relacionados con la importancia ambiental de los murciélagos, así como también notas informativas y reportajes radiales, constituyeron algunos de los resultados expuestos este viernes.

Coincidieron los más de 40 adolescentes participantes en que una jornada sumamente novedosa resultó la del jueves, en la cual en caminata a las Cuevas de Bellamar, Monumento Nacional, contaron con el acompañamiento de Esteban Grau, reconocido espeleólogo y líder de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre en Matanzas.

«Estuve en la edición del año 2024 y nuevamente vine porque rompo la rutina y los coordinadores son súper buenos, nos divertimos mucho y eso es muy importante», valoró Angel Daniel Abreu Soto, quien participó en el taller de creación audiovisual.

Con los especialistas de Plan Maestro de la Oficina aprendieron también sobre patrimonio, su diversidad e importancia, la historia y evolución de la ciudad de Matanzas, los valores de los barrios donde viven, y la importancia de conocer para amar y cuidar.

Magalys Menéndez Peñate, especialista en gestión urbana de la OCCM, comentó que siempre la semana de talleres es muy fuerte en trabajo pero también muy reconfortante por el resultado positivo, los profesores y coordinadores son buenos en lo que hacen y además les gusta trabajar con los adolescentes, les interesa que estén orientados, felices y que sean protagonistas.

Este sábado, con mira en ampliar el conocimiento sobre las ciudades patrimoniales, los talleristas acudieron a Cienfuegos; actividad que con apoyo del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno provincial de Matanzas y la Empresa de Transporte también saludará el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana siempre interesado en el desarrollo y la formación de las nuevas generaciones.

