Importante encuentro para fortalecer la Industria Alimentaria 

Un encuentro clave con empresarios del sector alimentario, se realizó este sábado en Matanzas, presidido por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y la gobernadora Marieta Poey.

El objetivo principal fue revisar la producción y distribución de alimentos, asegurando que sea equitativa en todos los territorios. Además, se analizaron las potencialidades de entrega para las próximas semanas, con el compromiso de que en cada reunión presenten nuevas ofertas para la población.

Durante el encuentro se destacó la importancia de informar a la dirección provincial del Gobierno sobre toda la producción para garantizar una distribución rigurosa y justa.

Mario Sabines enfatizó la necesidad de informar tanto los avances como las dificultades, aplicando una comunicación efectiva en tiempos de crisis.

Este espacio también sirvió para fortalecer las relaciones entre las empresas, fomentando la colaboración, el intercambio de materia prima y la identificación de oportunidades que a veces pasan desapercibidas.

Finalmente, Sabines Lorenzo hizo un llamado a centrarse menos en los planes y más en la producción real, que es lo que finalmente llega al consumidor.

Sigamos trabajando juntos por una distribución justa y eficiente de los alimentos, precisó.