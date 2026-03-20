Talleres profesionales para creadores matanceros en el FESTITIM 2026

Como parte del decimosexto Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, se llevó a cabo este miércoles el taller La escenofiesta de los títeres, un ejercicio de dirección, impartido por el maestro Juan González Fiffe, en el Salón de los Espejos del Teatro Sauto, Monumento Nacional.

Uno de los eventos más anticipados del festival constituye la realización de talleres profesionales los días miércoles, jueves y viernes a cargo del director de Teatro Andante, de la ciudad de Bayamo, y la invitada recurrente, Ainé Martelli, de México, importante referente del libro arte y la ilustración tridimensional en el continente.

Dicha iniciativa, que tuvo lugar este jueves en Ediciones Vigía como un Taller de Pop Up Avanzado, comprende un espacio de superación y aprendizaje para actores, creadores e instructores de arte de la provincia que buscan surtirse de conocimientos con profesionales de experiencia en sus respectivos campos.

Durante el transcurso de la semana se efectuarán diversas actividades de índole sociocultural por la ciudad, para el disfrute de los pequeños de casa, intelectuales y destacadas personalidades del territorio, amantes del antiquísimo arte de los títeres.