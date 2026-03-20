Refuerzan control y fiscalización al pago de jubilados

Jovellanos.- En este municipio la Sucursal Bandec ha dispuesto medidas especiales para garantizar la prioridad en el cobro de pensiones a los jubilados, como parte de las acciones adoptadas frente a la actual crisis energética. .- En este municipio la Sucursal Bandec ha dispuesto medidas especiales para garantizar la prioridad en el cobro de pensiones a los jubilados, como parte de las acciones adoptadas frente a la actual crisis energética.

La institución bancaria asegura la organización de los servicios y la atención diferenciada a este sector vulnerable, con el respaldo de las autoridades locales y el Consejo de la Administración municipal.

Se refuerza la supervisión y control en cada punto de pago, con el objetivo de evitar irregularidades y garantizar la transparencia en el proceso.

Estas medidas forman parte de las nuevas políticas implementadas para sostener la vitalidad de los servicios esenciales y la confianza de la población en tiempos complejos.