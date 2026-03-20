5 de abril de 2026

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Refuerzan control y fiscalización al pago de jubilados

20 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Estas medidas forman parte de las nuevas políticas implementadas para sostener la vitalidad de los servicios esenciales y la confianza de la población en tiempos complejos
Jovellanos.- En este municipio la Sucursal Bandec ha dispuesto medidas especiales para garantizar la prioridad en el cobro de pensiones a los jubilados, como parte de las acciones adoptadas frente a la actual crisis energética.
La institución bancaria asegura la organización de los servicios y la atención diferenciada a este sector vulnerable, con el respaldo de las autoridades locales y el Consejo de la Administración municipal.
Se refuerza la supervisión y control en cada punto de pago, con el objetivo de evitar irregularidades y garantizar la transparencia en el proceso.
Estas medidas forman parte de las nuevas políticas implementadas para sostener la vitalidad de los servicios esenciales y la confianza de la población en tiempos complejos.

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