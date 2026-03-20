Protesta de los Trece: el despertar del decoro

En la tarde del 18 de marzo de 1923 la Academia de Ciencias de La Habana dejó de ser un refugio de mentes pasivas para transformarse en el epicentro de una ruptura ética. En aquel recinto, el Secretario de Justicia, Erasmo Regüeiferos, personificó la desidia de un gobierno envuelto en la sombra del peculado por el Convento de Santa Clara.

Fue entonces cuando la voz de Rubén Martínez Villena rasgó el protocolo oficialista. Su interrupción no resultó un acto de indisciplina, sino que fue el acta de nacimiento de la conciencia civil de una nueva generación frente a la corrupción administrativa.

Pero Villena no actuó solo. Doce jóvenes más escoltaron su denuncia contra el turbio negocio de Alfredo Zayas, en un contexto de asfixia económica para el pueblo cubano.

La Protesta de los Trece marcó así la irrupción política pionera de la intelectualidad en la República. Aquel grupo de valientes desplazó al erudito de su torre de marfil y lo situó, por vez primera, en la trinchera del compromiso combativo por la salud moral de la nación.

El eco de aquel suceso trascendió las amenazas de cárcel y la furia del poder herido. Pese a las represalias iniciales, la firmeza de los encartados forzó la renuncia del acusador y el sobreseimiento de la causa judicial.

Este triunfo no solo rescató el honor del erario público, sino que instaló en el imaginario popular la certeza de que la juventud posee la fuerza necesaria para interpelar a los poderosos. La victoria legal fue, en esencia, la validación de la verdad como arma política frente al autoritarismo rancio de la época.

Hoy, tras más de un siglo de aquel estallido de civismo, el legado de Villena y sus compañeros mantiene una vigencia absoluta. La Protesta de los Trece persiste como una brújula de integridad para quienes asumen con sacrificio el destino de la mayor de las Antillas.

Su ejemplo nos recuerda que la soberanía no solo halla defensa en los campos de batalla, sino también en la pluma y la verticalidad ética. Es la invitación permanente de trece nombres que prefirieron el riesgo del deber frente al silencio cómplice de la injusticia.