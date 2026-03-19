Unión de Reyes impulsa la venta de alimentos elaborados ante la crisis energética

UNIÓN DE REYES.-En medio de la contingencia energética que atraviesa el país, este municipio apuesta por fortalecer la comercialización de comida elaborada como alternativa para sostener el acceso de la población a alimentos, en un contexto marcado por limitaciones de combustible y afectaciones en la distribución tradicional.

La primera secretaria del Partido en el territorio, Arlén González Luis, reconoció que, aunque se han organizado estructuras para atender estas problemáticas, persisten deficiencias.

“Los resultados actuales no son los mejores” y “ha faltado integralidad”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de revertir esta situación en el corto plazo para garantizar una atención más efectiva a las familias vulnerables.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo comunitario y la articulación entre actores locales.

“Debe existir un vínculo permanente entre todos los factores que intervienen en la comunidad”, señaló, insistiendo en la necesidad de mantener una presencia sistemática en las circunscripciones para identificar necesidades y brindar atención continua.

La dirigente también se refirió al impacto de la crisis energética en servicios básicos. “Estamos atendiendo problemáticas como el abasto de agua, afectado por las limitadas horas de electricidad”, explicó, aunque admitió que el sistema implementado “requiere perfeccionamiento”.

Sobre la comercialización de alimentos, González Luis fue enfática al señalar las limitaciones actuales.

“Se nos dificulta por el combustible, elemento clave para el abastecimiento de los mercados”, dijo. No obstante, apuntó que una de las respuestas está en fortalecer los puntos de venta y aprovechar el potencial de las cooperativas y productores locales.

“Todos los consejos populares cuentan con formas productivas que pueden contribuir”, afirmó, y al tiempo que llamó a “perfeccionar los mecanismos de control” para garantizar que cada base productiva aporte a la distribución.

En este escenario, la elaboración y venta directa de alimentos se posiciona como una de las principales alternativas del municipio para enfrentar la actual coyuntura.