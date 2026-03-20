5 de abril de 2026

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Matanzas continúa preparación con vistas a la Champions League de béisbol

20 de marzo de 2026 George Carlos Roger Suárez
Una de las buenas noticias que trajo consigo la jornada de entrenamiento resultó la incorporación del jardinero holguinero Yasiel González a la novena occidental

En medio de las lluvias que azotan la cabecera provincial, el elenco de Matanzas que representará a Cuba del 24 al 29 de marzo en curso en la Liga de Campeones de América complementó una nueva jornada de entrenamiento.

Los discípulos de Armando Ferrer, junto a parte de los refuerzos que los acompañarán en la lid prevista para desarrollarse en el estadio Alfredo Harp Helú, de México, salieron a la grama del Victoria de Girón para afinar detalles de cara a la competición.

Una de las buenas noticias que trajo consigo la jornada de entrenamiento resultó la incorporación del jardinero holguinero Yasiel González a la novena occidental, como refuerzo de lujo.

El fornido jugador se suma al róster de los Cocodrilos, donde sobresalen en el área de los jardines figuras jóvenes como Brayan Peña y Hanyelo Videt y otros más establecidos como el capitán Eduardo Blanco.

Los campeones nacionales debutarán en la segunda jornada ante CTBC Brothers y luego proseguirán su calendario frente a Dantos, de Managua, Kane County Cougars, de Estados Unidos y el anfitrión Diablos Rojos.

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