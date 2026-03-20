Matanzas continúa preparación con vistas a la Champions League de béisbol

En medio de las lluvias que azotan la cabecera provincial, el elenco de Matanzas que representará a Cuba del 24 al 29 de marzo en curso en la Liga de Campeones de América complementó una nueva jornada de entrenamiento.

Los discípulos de Armando Ferrer, junto a parte de los refuerzos que los acompañarán en la lid prevista para desarrollarse en el estadio Alfredo Harp Helú, de México, salieron a la grama del Victoria de Girón para afinar detalles de cara a la competición.

Una de las buenas noticias que trajo consigo la jornada de entrenamiento resultó la incorporación del jardinero holguinero Yasiel González a la novena occidental, como refuerzo de lujo.

El fornido jugador se suma al róster de los Cocodrilos, donde sobresalen en el área de los jardines figuras jóvenes como Brayan Peña y Hanyelo Videt y otros más establecidos como el capitán Eduardo Blanco.

Los campeones nacionales debutarán en la segunda jornada ante CTBC Brothers y luego proseguirán su calendario frente a Dantos, de Managua, Kane County Cougars, de Estados Unidos y el anfitrión Diablos Rojos.