La ruta de los bancos de Narváez (audio)

Temprano en la mañana me fui a caminar por la calle Narváez, en Matanzas. Es una zona bien particular: un área de paso, sí, pero también un punto de encuentro, sobre todo para los jóvenes. He ido a Narváez varias veces, pero casi siempre por obligación. Hoy, en cambio, la usé para acortar camino hacia la calle Tirry. Y apenas puse un pie en ella, algo me hizo frenar.

Algo no andaba bien. La primera imagen fue clara: ese espacio había perdido su brillo. Se le notaba un cansancio visual. Nada que ver con el esplendor de sus inicios. Y no me refiero al río San Juan, que sigue su curso sin descanso hasta la bahía. Tampoco al puente de Tirry, que parece burlar el paso del tiempo. Ni siquiera a la otra orilla, que al fin rescataron del abandono. No, el problema estaba justo ahí, a mi lado.

De repente, caí en la cuenta de lo que faltaba. Ya no estaban los bancos. Esos que iban paralelos al muro del malecón, justo donde la calle se encuentra con el río. El entorno había perdido su alma.

Me acerqué a un hombre que estaba en uno de los talleres. Con cara de no saber nada, le pregunté:

«Oiga, disculpe, ¿es idea mía o antes había bancos aquí para sentarse?» Porque, la verdad, las marcas en el piso y los tornillos oxidados se veían solos.

El hombre, muy cortés, me respondió: «Sí, pero la gente se empezó a llevar las tablillas y entonces Comunales los recogió».

Ahí mismo pensé: «Botaron el sofá». Y me propuse algo: seguirle el rastro a esos bancos. Porque puede que ya no queden tablillas, pero los bancos dónde están. Esto es una información en pleno desarrollo. Me comprometo a seguir la ruta de los bancos de Narváez. Ya les contaré.

Tras las huellas de los bancos de la calle Narváez (segunda parte)

En busca de una mayor información conversamos con Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad de Matanzas. El especialista expuso el proceso de vandalismo a que fueron sometidos estos asientos, explicó además que la Oficina no tuvo nada que ver con su retirada y tampoco fue consultada.

La calle Narváez, un espacio ganado al abandono cuando la ciudad cumplió sus 325 años de fundada, hoy corre el peligro de regresar a aquel espacio que el matancero no desea recordar. Esta área debe recibir acciones y sobre todo protección contra las agresiones físicas que destruyen lo que se hizo con tanto amor.

En el audio que se anexa usted podrá conocer más sobre el asunto que nos ocupa.