Cumple 38 años de labores CTE Antonio Guiteras

Los 38 años de vida de la central térmica Antonio Guiteras, que justamente cumplió ayer, ha sido escenario de grandes desafíos, realizaciones y empeños.

Para el ingeniero Rubén Campos Olmo, los trabajadores de la planta han asumido responsabilidades de trascendencia como mantener la generación y la frecuencia durante los años 90 del período especial; haber transitado hacia la quema de crudo nacional con significativa eficiencia y mantener la industria en medio del férreo bloqueo de las administraciones norteamericanas.

Apuntó Campos Olmos que el haber sido inaugurada un día como ayer, hace 38 años, por el Comandante en Jefe y llevar el nombre de Antonio Guiteras, marcó el inicio del espíritu de consagración e inteligencia que hoy define al mayor bloque unitario de la Isla.

Tenemos grandes desafíos por delante, comentó el director general de la termoeléctrica, pero sabemos que con el caudal de experiencias que hemos adquirido durante estos años, la mantendremos en funciones porque sencillamente: la Guiteras es la Guiteras.