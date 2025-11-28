Teatro de Las Estaciones y Ediciones Matanzas en el valle de la pájara pinta

Una cita para celebrar la literatura, el teatro y las artes todas. Un espacio para promover y reconocer a personalidades e instituciones que prestigian la cultura cubana. Desde hoy y hasta el 3 de diciembre, en Pinar del Río se celebrará el Encuentro de Literatura Infantil En el valle de la pájara pinta.

Dedicado a Teatro de Las Estaciones, por el 30 aniversario de su fundación, y a los 50 años de Cuentos de Guane, la agrupación matancera lleva dos espectáculos al encuentro al que asisten editores, escritores e ilustradores de libros para niños, informó el director del colectivo Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro.

“El año 2025 cierra para Teatro de Las Estaciones con nuestra participación en El valle de la pájara pinta. ¡Qué maravilla, después de haber recorrido Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, llegar a un lugar que mucho amamos porque ahí están las cenizas de Dora Alonso, nuestra amiga querida!

“Estaremos trabajando en el teatro Milanés con Flores de Carolina y Ajonjolí, espectáculo premiado en el Caricato, el Villanueva, de la crítica teatral, que le concedió a Iris Mantilla y Alejandro García el premio Adolfo Llauradó a los mejores actores jóvenes de teatro para niños.

“Llevamos además Historia de burros, un espectáculo de promoción literaria que cita a Federico García Lorca, a Félix María de Samaniego, a René Fernández, a Jean de La Fontaine, el famoso fabulador francés. Con esta obra estaremos en tres comunidades”.

Durante el evento se dedicará un panel a las versiones de los clásicos de la literatura llevados al teatro. La actriz y dramaturga María Laura Germán Aguiar tomará parte del conversatorio, aseguró Yenicet Pupo, directora de la Editorial Cauce.

“Dedicaremos un panel al tema de las versiones literarias, los espacios de la promoción de la lectura, sobre todo en los públicos infantiles y para la familia, desde las adaptaciones y las versiones de la obra literaria.

“También dialogaremos sobre los audiolibros y los espacios que forman parte de la vida de los lectores, igual que las realizaciones audiovisuales y demás formas no literarias de promover la literatura”.

En su sexta edición, el programa del evento, auspiciado por la filial pinareña de la UNEAC y su Editorial Cauce, resalta por tres aspectos fundamentales: un programa profesional en el que los participantes exponen sus experiencias para repensar la literatura destinada a los infantes en tiempos difíciles para la gestión editorial en Cuba, la necesaria mirada a la literatura digital y el enfoque comunitario de muchas de las actividades que propone.

“Como siempre el trabajo comunitario estará en el centro de este espacio pues trabajaremos en comunidades de Pinar del Río como Puerto Esperanza y el Moncada”.

Pero Teatro de Las Estaciones llevará otra propuesta muy especial para la agrupación yumurina. “El programa comprende la inauguración de Un hombre ilustrado, la exposición que se inauguró en Matanzas dedicada a la obra de Zenén Calero Medina, Premio Nacional de Teatro, en la sede de la UNEAC.

“Para nosotros es sumamente importante porque forma parte de todo ese trabajo que la editorial Cauce ha tratado de hacer y de impulsar desde la visión de los libros como un objeto de arte y de belleza”, compartió Yenicet.

Salazar Taquechel agregó que “es una exposición muy singular parte de las celebraciones por sus 70 años. Exhibe casi todo su trabajo de ilustración para libros infantiles pasando por Dora Alonso, Ulises Rodríguez Febles, René Fernández, Manuel Morán, el puertorriqueño.

“Resulta un muestrario de todo un trabajo que ha hecho en revistas y en viñetas para publicaciones digitales”.

De muchas maneras Matanzas está conectada con el Encuentro En el valle de la pájara pinta, sobre todo porque es un evento dedicado esencialmente a una matancera, Dora Alonso.

Además resalta desde hoy la presencia en Pinar del Río de la editorial Matanzas con varios de sus títulos vinculados al teatro y a los niños. El programa del evento comprende además conciertos, coloquios, descargas de trova y poesía.