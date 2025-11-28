Celebran Jornada de Equiparación de Oportunidades en Pedro Betancourt (+fotos)

La casa de cultura María Villar Buceta, de Pedro Betancourt acogió la inauguración de la Jornada de Equiparación de Oportunidades, organizada por las asociaciones de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), de Sordos e Hipoacúsicos (ANSOC) y de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM) del territorio, en coordinación con las direcciones municipales de Cultura y Deportes.

Con la participación de Yamila Cabrera Lambert, presidenta de la ANCI en el poblado, la cita estuvo amenizada por las declamaciones líricas de la instructora de teatro Leyanis Fonseca y las presentaciones musicales de la solista Luisa Gallardo, acompañada en la guitarra por el instructor Jorge Alberto Hernández y las canciones del coro infantil Estrellitas del Futuro, bajo la dirección de Orianny Rolo Pico.

Cabrera Lambert reconoció que la Jornada procura impulsar acciones que favorezcan el desarrollo integral de las personas con discapacidad en los ámbitos laboral y social, en aras de fortalecer su participación activa dentro de la comunidad.

Señaló además que la iniciativa pretende demostrar que, cuando reciben apoyo y oportunidades, los asociados pueden desplegar sus talentos y aportar de manera significativa a la vida cultural y social de la localidad.

La Jornada de Equiparación de Oportunidades se extenderá hasta el 3 de diciembre venidero, fecha proclamada por las Naciones Unidas como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en pro de seguir construyendo una sociedad inclusiva, donde la diversidad sea reconocida como fuente de riqueza y los valores de solidaridad y respeto se proyecten hacia las nuevas generaciones.

Fotos: Dirección municipal de Cultura de Pedro Betancourt en su perfil de Facebook.