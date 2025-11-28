Ariel Sánchez, un regreso diferente a casa

A propios y extraños dentro del mundo del béisbol sorprendió la decisión del jardinero de Matanzas, Ariel Sánchez, de emigrar para jugar por los Industriales, tras 19 campañas defendiendo la franela de los Cocodrilos.

La subserie entre los dirigidos por Armando Ferrer y Guillermo Carmona celebrada recientemente en el estadio Victoria de Girón permitió que el natural del municipio de Jovellanos regresara a la grama que lo vio brillar en los torneos domésticos, pero esta vez con el uniforme de los azules de la capital.

Ariel comentó que regresar al Victoria con un traje distinto al de Matanzas es una experiencia compleja, y a la vez, un tanto triste por todos los recuerdos y los excelentes momentos que vivió representando a la provincia.

«Nunca es fácil jugar en contra de un equipo del que formaste parte y al que le regalaste los mejores años de tu carrera deportiva, pero por diversas situaciones la vida me alejó de los Cocodrilos y me toca defender otro conjunto», sentenció.

Pese a no formar parte en la actualidad de la escuadra de la Atenas de Cuba, el mítico número 23 recalcó que siempre está pendiente de los resultados de la novena occidental y se siente satisfecho por la actuación de las nuevas figuras.

Sobre su excelente campaña a la ofensiva con el elenco más ganador de la pelota cubana, con doce coronas dentro del certamen nacional de las bolas y los strike, el veterano comentó que todo es gracias a la preparación previa al torneo y a las correcciones que hace junto a su hermano en aspectos técnico-tácticos.

Arielito, como lo conocen dentro del mundo del bate y la pelota, está cerca de superar a sus tíos y convertirse en el pelotero matancero con más indiscutibles en el béisbol cubano.

En la actual Serie Nacional, defendiendo la chamarreta de los leones de Industriales, el más jóven de la familia Sánchez promedia 381 de average, con cinco cuadrangulares y doce dobletes como extrabases, además de 30 carreras impulsadas acápite en el que marcha tercero dentro de la novena felina.