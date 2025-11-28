28 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Desarrollan en Cárdenas evento Comercio Innova (+fotos)

28 de noviembre de 2025 Arnaldo Mirabal Hernández
Con el objetivo de potenciar el perfeccionamiento del sector del Comercio y mostrar el quehacer de los diferentes establecimientos Cárdenas acoge el evento "Comercio Innova" como parte de la Feria de Ciencias e Innovación del territorio.
Con carácter competitivo, en la jornada de este jueves se desarrolló la sección técnica con la participación de unidades de varios municipios de la provincia.

Los concursantes medieron sus conocimientos en las especialidades de cocina, servicios gastronómicos y cantina.

El jurado está conformado por especialistas de las Asociaciones de Cantineros y la Asociación Culinaria de Cuba, así como integrantes de los departamentos de desarrollo de los Grupos Empresariales de Comercio.

El certamen está auspiciado además por el Proyecto de Desarrollo Local La Dominica, emblemático inmueble que ostenta la condición de Monumento Nacional, y que sirve de sede al evento.

