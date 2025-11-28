28 de noviembre de 2025

Un Café Mezclao en homenaje a Kenia Carrazana

28 de noviembre de 2025 María Elena Bayón Mayor
La artista Kenia Carrazana incursiona con éxito en la modalidad del baile flamenco contemporáneo, con el estilo propio de fusionar la música española y cubana.
La bailarina y coreógrafa Kenia Carrazana, resultó la figura invitada al espacio Café Mezclao, que dirige y conduce el escritor Alfredo Zaldívar, Premio Nacional de Edición.

Durante la cita en la Casa Social de la UNEAC matancera, se descubrieron pasajes de la vida de la también profesora y directora de la agrupación Novadanza, nacida en agosto de 1982 en Matanzas, graduada del ISA, quien posee una destacable trayectoria al integrar las agrupaciones Danza Espiral y las dramáticas El Mirón Cubano y Teatro Icarón .

Por sus méritos continuos desde 2021 forma parte como miembro activo del Consejo Internacional de la Danza.

Los integrantes de su agrupación flamenca, la Maestra Lilian Padrón, la cantante Olga Muñoz, acompañada del maestro Mario Guerrero, llenaron de danzas y música la sede.

Asimismo, expusieron sus versos los poetas Cecilia Soto, José Germán, José Lázaro Deán y el vicepresidente de la UNEAC, el laureado Leymen Pérez.

De manera habitual, en el Café Mezclao, de la Casa Social de la UNEAC, hubo rifas de libros y un ambiente acogedor para quienes aman la literatura y el arte.

