Reconocimiento a la Dra. C. Evelyn González Betancourt

28 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-La Asamblea municipal del Poder Popular en esta localidad extiende una calurosa felicitación a la Doctora en Ciencias Evelyn González Betancourt, quien el pasado 30 de octubre fue reconocida por la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas por su destacada trayectoria profesional, su perseverancia y su actitud emprendedora en función del bienestar social y el desarrollo de su pueblo.

En justo reconocimiento a su entrega, compromiso y excelencia, la doctora González Betancourt ha sido distinguida con la condición de “Hija Ilustre del Municipio de Jovellanos”, un título que honra no solo su labor en el ámbito de la salud y la investigación, sino también su ejemplo de consagración y amor por la comunidad.

Este homenaje, promovido por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), resalta a la doctora Evelyn como símbolo de lo que debe aspirar a ser toda mujer jovellanense, matancera y cubana: una profesional íntegra, solidaria y comprometida con la transformación social.

  • Fotos: Tomadas de la página de la Asamblea municipal de Jovellanos

