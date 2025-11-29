Celebran Día del Economista en EMBER Matanzas

Los trabajadores de EMBER Matanzas, junto a representantes de las Unidades Empresariales (UEB) de Base Yucayo y Producciones Variadas, celebraron el Día del Economista este viernes, dos días después de la fecha oficial del 26 de noviembre.

Este día rinde homenaje a los economistas y contadores cubanos, recordando el nombramiento del Che Guevara como presidente del Banco Nacional de Cuba en 1959.

Reinaldo Valdés Grillo, director general de EMBER, reconoció la labor del equipo económico de la empresa y de las UEB que la conforman. En su intervención señaló que sin el esfuerzo de estos trabajadores no sería posible alcanzar los resultados previstos para fin de año, a pesar de las limitaciones actuales.

Tras el acto político, los asistentes compartieron un espacio de esparcimiento. Fue un momento para fortalecer lazos, intercambiar anécdotas y proyectar acciones futuras, algo que el ritmo laboral no siempre permite. El encuentro sirvió como motivación para enfrentar los desafíos del próximo año.