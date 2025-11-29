Desarrollan encuentro estudiantil sobre economía cotidiana en Pedro Betancourt (audio)

PEDRO BETANCOURT.- Como parte de las actividades en saludo a la Jornada del Educador, estudiantes y docentes de la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera, de este municipio, desarrollaron un encuentro con el tema La Economía en la vida cotidiana, que devino espacio de reflexión sobre cómo los procesos económicos y contables se expresan en la realidad más cercana.

La propuesta, que también se vinculó al recién celebrado Día del Economista, contó con la participación de alumnos de primer año de Contabilidad, quienes analizaron la influencia de la alimentación, el transporte, la energía, el agua y la recreación en la organización de la dinámica familiar y comunitaria.

Según María Isabel Salgado Prendes, profesora de Contabilidad del centro, el intercambio permitió que los educandos compartieran ideas y alternativas que evidencian el compromiso con la búsqueda de soluciones prácticas a los desafíos socioeconómicos actuales.

https://cdn.teveo.cu/media/9P/QY/sCnuPjE6UURQ/artifact/Ygtrmw7MqYhR3VMJ.mp3

Asimismo, Arsenio Hernández de Armas, presidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba en el territorio, valoró la pertinencia de esta iniciativa y subrayó que el protagonismo juvenil resulta fundamental para impulsar propuestas que fortalezcan la economía y el bienestar colectivo, aportando creatividad y responsabilidad desde su rol comunitario.

Esta experiencia formativa, agregó, pondera la función de los centros educacionales como entes dinamizadores de la sociedad, al tiempo que evidenció la importancia de promover una cultura económica consciente, participativa y orientada al desarrollo sostenible del país.

Fotos: Yaritza González Gómez, coordinadora de Técnica de la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera