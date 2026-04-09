Barça cede en el Camp Nou

El Atlético de Madrid dio un paso firme hacia las semifinales de la Champions League al imponerse 2-0 como visitante frente al Barcelona en el duelo de ida de los cuartos de final.

El conjunto rojiblanco supo capitalizar un momento clave del partido que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

La expulsión directa de Pau Cubarsí en la primera mitad marcó un antes y un después. La infracción derivó en un tiro libre que Julián Álvarez ejecutó de manera impecable, colocando el balón en la escuadra y adelantando al Atlético en el marcador sin margen de reacción para el arquero.

Con un hombre menos, el Barcelona perdió orden y profundidad. El Atlético aprovechó los espacios y manejó los tiempos con inteligencia, reduciendo al mínimo las opciones ofensivas del equipo local, que nunca logró recomponerse del golpe inicial.

En la segunda mitad, Alexander Sorloth amplió la ventaja con una definición precisa tras una acción que expuso las debilidades defensivas del rival. El delantero no perdonó y dejó el partido encaminado para los dirigidos por Diego Simeone.

El resultado deja al Barcelona en una situación comprometida de cara al partido de vuelta, obligado a remontar sin margen de error. En contraste, el Atlético regresa a casa con una ventaja sólida y el control de la eliminatoria.

La serie sigue abierta, pero el conjunto madrileño dio una muestra de eficacia y carácter en un escenario exigente, quedando a un paso de meterse entre los cuatro mejores del continente.