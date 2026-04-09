Día de luto y recordación en la CTE Antonio Guiteras

A la memoria de Alexis Bernardo Labrada Junco y Lázaro Frank Montero Pita.

Han transcurrido tres años desde la dolorosa tarde del 8 de abril de 2023.

Cuatro trabajadores de la Empresa Especializada en Reparación y Mantenimiento a Chimeneas y trabajos en altura del Ministerio de la Construcción, fueron atrapados por el desplome del interior de la chimenea de 110 metros de altura que en su cumbre lleva el nombre de Antonio Guiteras.

Fueron horas de suspenso y angustia, no sólo para los más de mil trabajadores que laboraban en la reparación de la industria; la nación entera seguía en tiempo real cada acción para salvar sus vidas y, particularmente, nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien regularmente se comunicaba con dirigentes, técnicos y obreros, indagaba cuánto se podía hacer para agilizar el rescate.

Esa tarde, se interrumpieron las labores y el silencio respetuoso reinó junto al trabajo de rescatistas quienes hallaron con vida a Leonel Pérez Montoya y minutos más tarde a Maykel López Navarro, un momento que llenó de esperanzas a muchos corazones.

Sin embargo, a punto de caer la noche se rescata el cuerpo sin vida de Alexis Labrada Junco y el dolor hizo presa de todos, ante la certidumbre de lo que se avecinaba.

Más tarde, al día siguiente, tras horas de expectación y también de angustia, se halla la segunda víctima, Lázaro Frank Montero Pita.

Es difícil hallar las palabras que resuman cuántos significados tiene la muerte, más aún cuando esos obreros se dedicaban a una tarea de suma importancia para la nación.

Agradecer nuevamente el trabajo de bomberos y rescatistas, mucho de ellos presentes en el incendio de la base de supertanqueros se hace necesario, porque a la vista de todos no descansaron ni un segundo y en ese gesto de valentía, también expusieron sus vidas para cumplir su deber.

Este 8 de abril, fue día de recordación y honra.

Como continuidad del sacrificio, brigadas de la EMCE y técnicos de la Guiteras, disponen de solo 72 horas para, en franco desafío a la obsolescencia, volver a poner en línea la unidad el próximo viernes, por Alexis y Lázaro y otros que han muerto en el empeño de vencer imposibles y hacer la luz.

Honra eterna.