¿Boxeo en los estadios o falta de disciplina en la Serie?

La Serie Nacional 64 rebasó su primer tercio de campeonato y más que el espectáculo en sí, situaciones ajenas al mismo atentan contra nuestra pelota. La violencia no tiene lugar en ningún espacio de la vida y mucho menos en un terreno de béisbol.

Situaciones como la agresión de Eriel Sánchez, ex manager de los Gallos de Sancti Spiritus, a un directivo encargado de velar por el correcto desarrollo del desafío, empañan la imagen del mayor evento deportivo a nivel nacional.

Las decisiones de los árbitros pueden ser debatibles e incluso cuestionables, lo que no deben derivar en altercados u ofensas por parte de los mentores de los equipos o de los propios jugadores. El béisbol en Cuba es cultura, idiosincrasia y no se debe permitir que por causas externas se manche la imagen de algo tan preciado para el cubano como la pelota.

Queda más que claro que el béisbol está golpeado por los mismos problemas que el resto de nuestra sociedad, falta de una remuneración económica de acuerdo con la labor que desempeña cada cual, éxodo de peloteros que no llegan a debutar en nuestro torneo élite, horarios que atentan contra la asistencia de público a los terrenos, pero si no cuidamos lo que tenemos y velamos por la disciplina, tanto fuera como dentro de la grama beisbolera, el pasatiempo nacional se nos muere.

Disciplina no es solo desarrollar el juego sin altercados ni protestas, es cumplir con el reglamento en su totalidad, es velar porque se cumplan los horarios establecidos para el arribo de los equipos, árbitros y directivos al estadio.

El público también juega un papel fundamental en el deporte, siempre que esté para animar a su equipo y no para ofender a los árbitros o al contendiente porque como dice la frase ¨a una acción, una reacción¨ y si usted ofende, insulta o increpa a un árbitro o a un pelotero debe atenerse a las repercusiones que tendrá su acción.

¿Quizás la solución se aplicar medidas más drásticas con quienes quebrantan el reglamento o expulsar de manera permanente de las instalaciones a los aficionados que con su conducta intentan socavar el orden del campeonato?

A lo largo de los años el béisbol cubano cuenta con un prestigio ganado a pulso por sus resultados y por su disciplina dentro y fuera de los campos de juegos, pero sus más recientes hechos invitan a la reflexión y sobre todo a la interrogante de si ¿existe boxeo en el terreno o falta de disciplina en la serie?