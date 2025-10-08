Un homenaje imprescindible por los 30 del Sindicato de Turismo

A solo unos días del cumpleaños 30 de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT), surgido el 28 de octubre de 1995, en Matanzas se ultiman los detalles para festejar “como se merece una fecha de tanta significación”, expresó Yarisleydis Torriente, secretaria general de la organización en la provincia.

El homenaje a los fundadores aún en activo, donaciones de sangre, trabajos productivos, la entrega de distinciones, reconocimientos y el agasajo a directivos sindicales y mejores trabajadores, descuellan en el programa de actividades, especificó Torriente.

Anunció que será un momento para agasajar a dirigentes sindicales y trabajadores, protagonistas del cumplimiento de los ingresos y la exportación de servicios en un territorio como este, clave en la estructura de ocio de la Isla, que tiene precisamente aquí su mayor planta hotelera.

“Matanzas recibirá la fecha con varios colectivos con la categoría Vanguardia Nacional, hoteles que como el Royalton Hicacos, Sol Palmeras, Iberostar Selection Varadero, Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Starfish Cuatro Palmas y Club Tropical, marcan hoy el desempeño en la primera plaza de sol y playa de Cuba”.

Torriente llamó a premiar en la base, donde de verdad se concreta la actividad sindical, a hombres y mujeres por decenios consagrados “a la tarea”, dijo, en referencia a ejemplos de dirigentes en los colectivos como María Caridad Rodríguez, Maritza Soto, José Jesús Maden Machado, Estrella Sánchez, Teresita Roosburgh, Arnaldo Díaz Hiedra y otros.

Destacó el proceso de la Tercera Conferencia y sus sesiones finales en enero de este año como el aspecto de mayor trascendencia de la organización, no solo por la renovación lógica de los cuadros en todas las estructuras, sino también por el fortalecimiento en la base y los planteamientos emanados, algunos de los cuales fueron resueltos y otros, como el transporte obrero, siguen pendientes.

El SNTHT se fundó un 28 de octubre, en honor a Camilo Cienfuegos, justo cuando se cumplía otro año de la desaparición física del Señor de la Vanguardia, “un mártir que nos inspira en el cotidiano hacer”, estimó Torriente.

