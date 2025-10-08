Tratan de resolver suministro de agua en San Antonio de Cabezas

Guillermo Cue, director General de la Empresa de Hidrología en Matanzas, explicó que desde el mes de junio de este año la turbina principal presenta fallos recurrentes que motivaron múltiples reparaciones.

«A pesar de las intervenciones anteriores, los problemas persisten, lo que obligó a las autoridades a adoptar medidas extremas», reconoció el directivo.

Los especialistas iniciarán en las próximas horas una revisión integral, que abarca tanto la bomba como el sistema hidráulico completo, con el objetivo de garantizar una solución duradera.

El proceso de reparación cuenta con la participación de los mejores expertos del país en hidrología y saneamiento, quienes trabajarán de manera multidisciplinaria para detectar y corregir cualquier anomalía. Además, se evaluarán otros factores que puedan influir en el mal funcionamiento de la turbina.

Se espera que la intervención se complete en un plazo que no supere los siete días, con el objetivo de restablecer el servicio de agua lo antes posible, explicó el director provincial de Hidrología, al tiempo que destacó la necesidad de la reparación de los dos transformadores de la fuente de abasto.

Por otro lado, las autoridades locales informaron que los problemas en Bermeja serán solucionados esta misma noche, mientras que Cidra será la siguiente área a atender. Además, se trabaja en la revisión de otras bombas, como la de Piloto, que abastece a un área de la cabecera municipal.

La primera secretaria del Partido en el territorio, Arlen González Luis, acompañó a los especialistas y exhortó a trabajar con rapidez, pero con calidad, para normalizar el abasto lo antes posible.

Texto y fotos: Yaudel Rodríguez Vento y Hanoi Moreno Enriquez

