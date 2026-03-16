Cocodrilos inician puesta a punto rumbo a Baseball Champions League 

La selección de béisbol Cocodrilos de Matanzas, que representará a la mayor de las Antillas en la Liga de Campeones del Béisbol, iniciará este lunes la puesta a punto para el torneo.

Según anunciaron los organizadores, el evento tendrá lugar en México del 24 al 29 de marzo y, además de los cubanos, participarán escuadras de México, Nicaragua, Estados Unidos y China.

Los vigentes monarcas nacionales de Cuba comenzarán la etapa de preparación en su cuartel general del Victoria de Girón con vistas a alcanzar la mejor forma deportiva de cara al evento.

Entre las novedades del plantel yumurino destaca la inclusión en el roster de ocho refuerzos en pos de complementar la nómina en búsqueda de alcanzar el título del certamen.

Yulieki Remón, Luis Vicente Mateo o el veterano Alexei Ramírez son algunas de las adquisiciones en el infield de los dirigidos por el estratega Armando Ferrer.

En el área de la receptoría, el artemiseño Andy Cosme hará tándem con Andrys Pérez para guiar un cuerpo de lanzadores al que se suman los derechos Raymond Figueredo, Rafael Orlando Perdomo, Brander Guevara y Fran Abel Alvarez.

Los Cocodrilos de Matanzas, campeones del campeonato doméstico de las bolas y los strikes, buscarán imponer su calidad en un torneo foráneo.