El proyecto que revoluciona el deporte comunitario en Matanzas

El INDER matancero, en su misión de promover el deporte como herramienta de transformación social, impulsa el proyecto Toma Deportiva Siempre Joven, una iniciativa que moviliza a niños, jóvenes y adultos en los barrios de la provincia.

Con un enfoque inclusivo y familiar, este programa busca masificar la actividad física y rescatar juegos tradicionales, pues crea espacios de sana convivencia.

Maydoris Suárez, subdirectora de Deporte para Todos del INDER provincial, explicó que el proyecto nació el 4 de enero con una simultánea de ajedrez en los Consejos Populares, logrando una amplia participación.

«Es un proyecto transformador e inclusivo, donde no solo intervienen profesores de Educación Física, sino también padres y activistas de la comunidad», destacó.

Entre las disciplinas que promueven se encuentran: el ajedrez, baloncesto 3×3, pin pon y fútbol callejero, además de juegos tradicionales como empinar papalotes y chiringas.

El éxito de Toma Deportiva radica en su capacidad de integrar a las familias y aprovechar los espacios urbanos para la práctica deportiva.

«No necesitamos grandes instalaciones; con la iniciativa de los vecinos y el apoyo del INDER, hemos logrado llevar alegría y movimiento a los barrios», afirmó Suárez.

El proyecto, que ya cuenta con 45 coordinadores deportivos, seguirá expandiéndose con nuevas actividades como competencias amistosas y festivales recreativos. El objetivo es consolidar una cultura deportiva accesible para todos.