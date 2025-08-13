Esfuerzos para fortalecer la producción pesquera en Matanzas

CALIMETE.- En la mañana de este martes 12 de agosto, el Comandante José Ramón Machado Ventura, junto a Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, visitaron la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Alevinaje en este municipio, con el objetivo de evaluar el desempeño de la entidad y fortalecer las estrategias para mejorar la producción pesquera en la región.

Durante el recorrido fueron recibidos por el jefe de la UEB, quien compartió detalles sobre los logros y desafíos del centro. Con un equipo de 50 trabajadores, quienes reciben un salario promedio de cinco mil pesos, la UEB ha superado las expectativas al producir 67 millones de larvas y 6.8 millones de alevines, cifras que exceden los planes establecidos. Además, han alcanzado una tasa de supervivencia del 40 por ciento, un indicador clave en este tipo de producción.

Estos esfuerzos son fundamentales para garantizar las producciones del próximo año, especialmente ante la insuficiente oferta de pescado y el incumplimiento del plan de captura, que solo alcanzó el 73 por ciento de lo previsto. Durante la jornada se enfatizó la necesidad de reubicar las brigadas de pesca hacia áreas con mayor probabilidad de captura y fortalecer el control de las producciones.

Asimismo, se orientó incrementar las ventas en las pescaderías de la provincia, comenzando con un aumento de ofertas en la ubicada en la calzada de San Luis, en Matanzas, y la reapertura de la del barrio de la Playa. Estas medidas buscan, no solo mejorar la disponibilidad de pescado para la población, sino también impulsar la economía local.

Esta visita refleja el compromiso del Partido con el desarrollo sostenible y el bienestar de los matanceros. Cada logro en la producción pesquera es un paso más hacia la victoria colectiva.

Con información del perfil de Mario Sabines