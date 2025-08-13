Jornada de donaciones de sangre: un homenaje a Fidel 

En conmemoración del 99 aniversario del nacimiento del Comandante Fidel Castro Ruz, los cederistas matanceros llevaron a cabo una emotiva jornada de donaciones voluntarias de sangre.

La iniciativa, organizada por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia, reunió a un centenar de mujeres y hombres dispuestos a contribuir a una causa vital para la comunidad, según publicó en su perfil de Facebook Norlenis Serpa Santos, máximo representante de la organización en el territorio.



Lo que aconteció en la geografía matancera este 13 de agosto, no solo reflejó un acto solidario, sino que también simboliza un paso significativo hacia la revitalización del espíritu altruista que nuestro Fidel Castro promovió a los cubanos durante su vida.



Donar sangre es una acción noble que manifiesta la esencia de la solidaridad y la generosidad que él defendió siempre en todas las esferas. En este sentido, los matanceros demostraron que el legado del líder indiscutible de la Revolución sigue vivo en sus acciones.

En el aniversario 99 del nacimiento del invicto comandante Fidel Castro, los matanceros reafirmaron su compromiso con los valores de solidaridad y humanismo que él representó ante el mundo.