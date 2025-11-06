Más respeto a un legado y menos nombres en un papel

La Comisión Nacional de Béisbol de conjunto con el director de la Selección Nacional, Germán Mesa dieron a conocer la nómina de 27 peloteros que defenderá los colores patrios en la Copa América. Siempre que se confirma un equipo nacional, el debate y la polémica están presente, y llegar a un consenso general es tarea titánica.

Nuestro pueblo gran conocedor del tema plantea las más interesantes y disímiles interrogantes ¿Por qué está este pelotero y no aquel? ¿en qué parámetros se fijan para armar el equipo? ¿Por qué el de mi provincia no y el de aquella sí, si tienen igual rendimiento?

Con la conformación final del Team Acere a la Copa América una cuestión que no sorprende es la ausencia de tres peloteros veteranos pero con una calidad más que demostrada, Frederick Cepeda, Yordanis Alarcón y Yordanis Samón.

Los tres vieron esgrimir su nombre dentro de los 60 que tenían posibilidades, pero era un secreto a voces que el resultado final sería el mismo que a la postre, una vez más fuera de la Selección Nacional. Si desde el anterior ciclo competitivo, sus nombres fueron desechados, alegando motivos de edad, no ir acordé al plan de rejuvenecimiento del plantel nacional ¿por qué ponerlos ahora?

Un viejo refrán esboza en sus líneas que vale más una retirada a tiempo que una derrota, y queda demostrado sobre manera que el pelotero como cualquiera otro individuo debe saber cuando es el momento de dar un paso al costado.

¿Quizás hubiese quedado con mejor tino, no poner sus nombres en ese listado? Como en todos los ámbitos de la vida en el béisbol existen figuras que por su trascendencia, su aporte tanto al conjunto mayor como al de su provincia merecen un respeto y un trato diferente, en el caso de Samón, Alarcón y Cepeda considero que lo merecen y es necesario.