Matanzas iguala serie particular frente a Industriales

Los Cocodrilos de Matanzas doblegaron por segundo día consecutivo a los Leones de Industriales para igualar la subserie particular a dos triunfos por bando.

La tropa de Armando Ferrer se repuso de los dos descalabros iniciales y derrotó a la novena capitalinas por marcador de nueve anotaciones por tres.

Un total de 15 indiscutibles conectaron los bateadores yumurinos, para respaldar la excelente faena desde el montículo del zurdo Yoennis Yera, designación del estratega yumurino para abrir el compromiso.

El zurdo del municipio Martí, trabajó por espacio de seis entradas completas en las que toleró cuatro indiscutibles y dos anotaciones limpias, para agenciarse la victoria y su segunda salida de calidad de manera consecutiva.

A propósito de su buen desempeño en el duelo el principal abridor de los rojos y amarillos señaló que concentró su labor en abrir siempre por encima de los bateadores y no repetir lanzamientos frente a una tanda de peloteros de mucho nivel.

Pese a no estar en plenitud de condiciones, tras pasar por el virus que afecta a gran parte de la población de la provincia, el también miembro del equipo nacional sentenció estar dispuesto a aportar su granito de arena a la causa yumurina y al objetivo de lograr la clasificación.

Los reptiles se encuentran en el cuarto lugar de la clasificación general de la 64 Serie Nacional de Béisbol con balance de 33 victorias y 21 descalabros, a dos juegos del líder del campeonato Holguín y medio juego de diferencia sobre sus rivales de turno.