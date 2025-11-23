Acogerá municipio Matanzas acto provincial por el triunfo de la Revolución

En sesión ordinaria del Pleno del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) que transcurrió en la Escuela José Smith Comas, trascendió que será el municipio de Matanzas sede del acto provincial para saludar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana.

Tras las valoraciones pertinentes, se tomó la decisión por los empeños integrales del municipio para impulsar los programas enfocados en el bienestar del pueblo a pesar de los numerosos retos y limitaciones.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas, deseó que sirva la decisión para alentar a continuar los esfuerzos y perfeccionar el trabajo.

También, durante la cita, Sabines Lorenzo enfatizó en la importancia del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía que progresa en el territorio, porque se trata de un proceso que fomenta la unidad.

En la sesión se debatió ampliamente sobre las acciones desarrolladas para impulsar los lineamientos del VIII Congreso del Partido relacionados con la producción de alimentos, su contratación, acopio y entregas, así como también el impacto en las medidas en el sistema de la agricultura y Azcuba.

Durante el pleno se reflexionó en torno a la responsabilidad de los militantes para lograr mayor velocidad en la entrega de tierras para la producción de alimentos, una aplicación más amplia de los resultados de la ciencia endógena, mayor preparación de los cuadros, romper cadenas de impagos, controlar los recursos disponibles, consolidar la empresa estatal con crecimiento sostenidos y sustituir importaciones.

Osmar Ramírez Ramírez, miembro del Pleno y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Matanzas, enfatizó en que tiene el sindicato que atender con mayor eficiencia todo lo relacionado con los sistemas de pago, la atención al hombre, los movimientos emulativos y productivos y los reconocimientos en lo individual; en el sistema de la agricultura tenemos para hacer historias de vida todos los días por el amor al trabajo, expresó.

También durante la sesión, Víctor González Imbert, miembro del Buró provincial que atiende la esfera Político-Ideológica, apuntó que todos los municipios del territorio se involucran en las donaciones al oriente del país afectado por el huracán Melissa, e informó que progresivamente se materializan las obras del plan para saludar los 67 años del triunfo de la Revolución.