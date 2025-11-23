Goleada del Barça en su regreso al Camp Nou

El FC Barcelona volvió este 22 de noviembre al estadio Spotify Camp Nou tras 909 días jugando fuera de su sede habitual. Su rival en la jornada 13 de la Liga española fue el Athletic Club de Bilbao.

Desde el inicio, el Barça mostró un funcionamiento ofensivo estable, con buena salida de balón y una presión alta que dificultó la organización del conjunto bilbaíno. Robert Lewandowski abrió el marcador al minuto cinco, mientras que Ferran Torres con doblete y Fermín López completaron el triunfo de 4 -0.

El director técnico Hansi Flick reforzó la línea defensiva adelantada y consiguió una mejor respuesta respecto a encuentros anteriores. También contó nuevamente con jugadores importantes, como el portero Joan García y el extremo brasileño Raphinha, capitán del equipo.

Como gesto simbólico por el regreso al estadio, el conjunto azulgrana llevó en la parte frontal de la camiseta la frase “Regresamos a casa”. El saque de honor estuvo a cargo de una figura representativa del club.