Real Sociedad se corona campeona de Copa del Rey con un Unai Marrero pletórico

La Real Sociedad de San Sebastián derrotó hoy en tanda de penales al Atlético de Madrid con una soberbia actuación del arquero Unai Marrero para coronarse campeones de la Copa del Rey.

Los txuriurdines se adelantaron en el propio minuto inicial del encuentro cuando Goncalo Guedes sirvió un centro al corazón del área que Ander Barrenetxea remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes.

El descuento para los rojiblancos llegó por intermedio del extremo Ademola Lookman, quien sacó un potente disparo de zurda que se alojó en la base del poste derecho para luego entrar en la portería.

Cuando la primera parte agonizaba, el arquero Juan Musso cometió una infracción dentro del área que el colegiado Javier Alberolas Rojas sancionó como penalti en favor de los dirigidos por Pellegrino Matarazzo.

El ariete Mikel Oyarzabal cobró de manera exquisita desde los once pasos para poner la ventaja para la Real Sociedad y marchar con media tarea cumplida al descuento.

Al minuto 82 de la segunda mitad, la combinación argentina de Thiago Almada y Julián Álvarez consiguió la anotación que marcaba la igualdad y forzaba a jugar tiempo extra para decidir el campeón.

Durante los 30 minutos de la prórroga, las ocasiones comenzaron a sucederse para ambos planteles, con los porteros erigiéndose como baluartes para mantener la igualdad en el marcador.

El empate a dos goles persistió en el marcador del estadio de la Cartuja hasta que el silbatazo del árbitro dictaminó que el monarca de la edición 2026 de la Copa se decidiría desde el punto penal.

El encargado de abrir la tanda por el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone fue el ariete Alexander Sorloth, cuyo disparo fue detenido por el cancerbero Unai Marrero.

Carlos Soler marcó el primero para los blanquiazules, mientras el argentino Julián Álvarez también recibió una atajada del potrero de la Real Sociedad, quien se transformó en héroe para lograr el triunfo para los suyos.

Pablo Marín certificó el penal que consagraba a la Real Sociedad como campeón de la edición 2026 de la Copa de su majestad el rey.