Victoria Blaugrana en el derbi catalán

El FC Barcelona goleó en casa a su rival de patio el RCD Español en el derbi de catalanes en la jornada 31 de la liga española y recupera sensaciones para el partido de vuelta de la Champions League.

Con marcador de cuatro goles por uno los catalanes regresan a la senda de la victoria tras el partido entre semanas de la liga de campeones, mostrando solidez en ataque y defensa.

Los Culés aumentan su ventaja a nueve puntos del segundo lugar para asegurar el trofeo de la liga a falta de siete jornadas por disputar.

El MVP del partido fue para el extremo derecho Lamine Yamal quien anotó gol y propició dos asistencias para Ferran Torres, quien no veía el gol desde el 31 de enero del presente año. Al festín se sumó también Marcus Rashford con asistencia del recién llegado de lesión Frenkie de Jong.

El Barça afina la artillería de cara al partido de vuelta de la Champions League, donde visitarán al Atlético de Madrid en Riyad Air Metropolitano en busca de la remontada y clasificación a las semifinales.

Los dirigidos por Hansi Flick deben ajustar su control defensivo si quieren lograr el avance para disputar el título de la liga de Campeones que se le ha resistido por más de 10 años.