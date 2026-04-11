FitCuba no se cancela, se adapta

La CUADRAGÉSIMO CUARTA edición de la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba) se celebrará del 7 al 9 de mayo en el balneario de Varadero bajo un formato híbrido, que combinará jornadas virtuales de negocios con un día presencial abierto al público, según confirmó el Ministerio del Turismo.

El evento, dedicado a Canadá como país invitado de honor, había sido anunciado inicialmente del 6 al 10 de mayo en el Centro de Convenciones Plaza América.

El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, declaró que la feria “no se cancela, se adapta”, de tal forma que los días 7 y 8 de mayo se desarrollarán rondas de negocios, conferencias y paneles de forma virtual, con acceso restringido a profesionales acreditados.

El 9 de mayo, en cambio, la jornada será presencial y gratuita en el Parque Josone, en el corazón de Varadero, con expositores, muestras culturales y presentaciones artísticas.

Operadores turísticos consultados valoraron positivamente el formato híbrido, que permite mantener el vínculo con compradores internacionales en línea y, a la vez, acercar la feria al público local y a los turistas que se encuentren ese fin de semana en Varadero.