Analizan inquietudes de la población en cuanto a servicios básicos

Los problemas en el abasto de agua, el servicio eléctrico, el pago digital y las comunicaciones continúan entre las principales inconformidades de la población matancera. Así trascendió en la reunión semanal de análisis de los indicadores, donde se evaluó el comportamiento de los servicios básicos.

Autoridades insistieron en la necesidad de reforzar la atención a la población y agilizar respuestas ante las quejas. Estos temas mantienen un seguimiento sistemático por su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante la etapa, la provincia de Matanzas reportó 137 quejas en el sector eléctrico, cifra que se prevé disminuya en los próximos días. La entrada de combustible permitirá la movilidad de carros y brigadas para atender interrupciones con mayor rapidez.

En el encuentro diario de chequeo se informó además sobre avances parciales en la solución de averías. No obstante, persisten limitaciones materiales que condicionan la estabilidad del servicio.

Respecto a los transformadores, dos de los equipos pendientes deben instalarse esta semana tras la llegada de aceite especializado. Sin embargo, continúa sin solución inmediata el transformador que beneficia a más de 40 viviendas en Regalito de Maya.

Ante esta situación, se orientó incrementar la atención directa a los afectados en esa comunidad. En el abasto de agua, más de 390 mil personas permanecen afectadas, en parte por roturas en equipos de bombeo.

Se prevé la instalación de motores en sistemas como Conde 4, Canímar 5, San Miguel, Bello 9 y Piñeira 3. El resto de las afectaciones responde a la falta de fluido eléctrico necesario para el funcionamiento de los sistemas. En paralelo, se proyecta aprobar doce sistemas fotovoltaicos para telecomunicaciones, mientras persisten brotes de hepatitis en Versalles y La Marina, en Cárdenas.