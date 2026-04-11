Alimentos elaborados: Respuesta de Comercio ante contingencia energética

En medio de la actual contingencia energética que enfrenta el país, el sector del Comercio y la Gastronomía en Matanzas redobla esfuerzos para garantizar la alimentación de la población mediante la venta de platos elaborados y otras formas de comercialización.

Sobre esta iniciativa, Mario Castañeda Rodríguez, director adjunto de la Empresa del Comercio y la Gastronomía en la provincia, explicó que, basándose en la Resolución 85, incorporan productos que antes no estaban disponibles de esta forma y aprovechan las capacidades instaladas en las unidades que cuentan con servicios básicos, como el agua.

Mayormente lo que más se elabora hoy es caldosa, croqueta, consomé. Lo hacemos también con viandas picaditas o con algún hueso de cerdo, para llevar estos alimentos a todo el que lo necesite. La caldosa, como hemos indicado abiertamente, se vende donde se pueda, incluso en las bodegas, para que más personas puedan adquirirla, precisó Mario Castañeda Rodríguez.

El director adjunto señaló que gracias a la implementación de contratos por consignación, los comercios pueden vender de manera liberada, y el dinero recaudado ayuda a sostener el servicio. El esfuerzo se concentra en la red de gastronomía y en las bodegas con condiciones, no solo para la venta sino también para apoyar a los núcleos más vulnerables.

«También hemos concentrado el esfuerzo en darle seguimiento al programa de alimentación para las personas que no tienen cómo cocinar o que acuden a este servicio. A partir de ahí, darles arroz, potaje, sopa, caldo, croquetas, algunos huevos. Y quiero reconocer el apoyo de las empresas y del desarrollo local, que nos están ayudando muchísimo para poder brindarle este servicio a la población», destacó.

Actualmente, son más de 350 las unidades del Comercio y la Gastronomía en la provincia que implementan esta iniciativa en sus respectivas comunidades. Castañeda aseguró que se incrementará de forma progresiva para buscar una mayor estabilidad.