Copas para Cuba, proyecto de educación menstrual y justicia ambiental, alcanza un notable impacto en la provincia de Matanzas, pues en cuatro días logró capacitar a más de 300 mujeres. La iniciativa, liderada por la activista Betty Correa, promueve el uso de la copa menstrual como una herramienta que integra el cuidado del medio ambiente, el bienestar femenino y el alivio a la economía doméstica.

Desde octubre de 2022, cuando se impartió la primera capacitación de promotoras, el trabajo de promoción no ha cesado. Actualmente, auspiciado por el proyecto internacional Tercer Paraíso, las actividades se desarrollan en diversos puntos de la ciudad de Matanzas, donde además de los talleres se realizan donaciones de kits que incluyen copas menstruales.

Betty Correa, también coordinadora del proyecto Ecologito, destacó que la iniciativa no solo busca eliminar la dependencia de productos desechables que dañan el medio ambiente, sino también empoderar a las mujeres sobre su propio cuerpo y generar un ahorro significativo en la economía familiar, al tratarse de un producto reutilizable de larga duración.

Las acciones de justicia de género y climática en Matanzas se enmarcan dentro de la Jornada Madre Agua-Madre Tierra, que se extiende hasta el 22 de abril y que incluye también sesiones de saneamiento ambiental. Con esta iniciativa, Matanzas se consolida como un referente en la educación menstrual ecológica y el activismo femenino en la región occidental de Cuba.