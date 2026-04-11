Reviven aventuras del Quijote en aula

Jovellanos-. Como parte de la asignatura de Español-Literatura estudiantes del Instituto Preuniversitario Urbano Pedro Pablo Rivera Cué, presentaron su trabajo práctico con creatividad y entusiasmo. Con cartón, telas y pintura fabricaron lanzas, escudos y capas para representar al Caballero de la Triste Figura.

La exposición convirtió el aula en escenario. Los jóvenes dieron voz y gesto a Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Los molinos de viento aparecieron en cartón y color, como símbolo de la imaginación y el esfuerzo colectivo.

El ejercicio mostró que aprender literatura no es solo leer, es sentir, actuar y crear. La obra de Cervantes se transformó en experiencia viva que despertó sensibilidad y pensamiento crítico.

El Quijote volvió a cabalgar en el aula. La enseñanza se convirtió en vivencia y la creatividad en herramienta de aprendizaje.