El verdadero villano de una historia mal contada

La historia reciente del FC Barcelona en la Champions League tiene un patrón incómodo: cuando llegan las eliminatorias, la defensa deja de ser una garantía y se convierte en un foco de vulnerabilidad. No se trata de un episodio aislado ni de una mala noche; es una tendencia que se repite a lo largo de las últimas diez temporadas y que ha condicionado directamente el destino europeo del club.

Desde la última Champions conquistada en 2015, el equipo ha acumulado eliminaciones que comparten un mismo hilo conductor: desajustes defensivos en momentos críticos. Errores de lectura, pérdidas de marca y una fragilidad en las transiciones han expuesto al Barcelona ante rivales que, sin necesidad de dominar el juego, han sabido castigar cada concesión.

El Barca acumula 12 tarjetas rojas en estas diez campañas y refleja una defensa que, más allá de fallos tácticos, ha reaccionado tarde y mal en situaciones límite. Las expulsiones no solo han debilitado al equipo en el partido puntual, sino que han condicionado eliminatorias completas, obligando a competir en inferioridad o a reconfigurar sistemas sobre la marcha.

Este problema no puede atribuirse únicamente a nombres propios. Han pasado distintos entrenadores, estilos y generaciones de futbolistas, pero la fragilidad en los cruces se ha mantenido. Eso apunta a una cuestión estructural: una gestión defensiva que no ha sabido adaptarse al nivel de exigencia que impone la Champions en sus fases decisivas.

Mientras el Barcelona ha sostenido una identidad ofensiva reconocible, la falta de solidez atrás ha roto el equilibrio necesario para competir al máximo nivel europeo. En eliminatorias donde cada error se paga, la diferencia entre avanzar o quedar fuera ha estado, repetidamente, en la incapacidad de cerrar espacios y sostener ventajas.

Corregir estos errores no pasa solo por fichajes o ajustes puntuales. Requiere una revisión profunda del comportamiento defensivo en contextos de alta presión. Porque en la Champions, la memoria es corta y el margen de error mínimo. Y el Barcelona, en la última década, ha demostrado que su deuda pendiente empieza por su propia área.

(Imagen creada con inteligencia artificial)